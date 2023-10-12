Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 7

Українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

У війні в Ізраїлі загинули семеро українців, про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв’язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти.

Понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії.

«Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа.

Водночас через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей», наголосив Ніколенко.

Агентство Телевидения Новости