У Харкові окупанти пошкодили газотранспортну інфраструктуру – Міненерго

Уночі з 11 на 12 жовтня ворог завдав чергового удару дронами по Харкову: зафіксовано пошкодження газотранспортної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється.

Пожежі на обох об’єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася. Загиблих і постраждалих немає.

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