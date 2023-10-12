«Пункти незламності» зможуть прийняти понад 300 тисяч харків’ян

У приміщеннях шкіл та адміністрацій районів міста Харкова розгорнуто 74 стаціонарні «пункти незламності». Одночасно вони можуть розмістити 13,4 тис. осіб.

Про це повідомляє харківська міська рада.

Таким чином, орієнтовна пропускна можливість комунальних «пунктів незламності» складає:

– за умови перебування однієї особи протягом 1 год – 322,2 тис. осіб;

– за умови перебування однієї особи протягом 2 год – 161,1 тис. осіб;

– за умови перебування однієї особи протягом 3 год – 107, 4 тис. осіб.

Усі «пункти незламності» оснащені генераторами та опалювальними пристроями, а також мають достатній запас питної та технічної води. У випадку аварійного відключення електропостачання або теплової енергії більш ніж на три години харків’яни зможуть там підзарядити ґаджети, випити гарячого чаю та отримати безперешкодний доступ до інтернету.

Значна частина пунктів одночасно працює і як пункти видачі гарячого харчування. Зокрема, лише у Немишлянському та Індустріальному районах безкоштовні комплексні обіди щодня отримують понад 10 тис. мешканців.

Нагадаємо, напередодні під час пресконференції міський голова Ігор Терехов повідомив, що усі комунальні «пункти незламності» на 100 % готові до цілодобової роботи під час можливих блекаутів.

Агентство Телевидения Новости