Для шести громад Харківщини передали шкільні автобуси

Транспорт для школярів розподілили між 9 навчальними закладами Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської громад.

Автобуси почнуть використовувати вже сьогодні задля забезпечення підвозу учнів на позашкільні заходи, розповіли в ХОВА.

«Така підтримка з боку держави та Міністерства освіти і науки надважлива, оскільки ми поповнюємо свій автопарк. Загальна потреба взагалі освітніх закладів області – ще 143 автобуси. Тому, враховуючи, що потреба чимала, працюємо над її вирішенням і над посиленням безпечного середовища у навчальних закладах», – зазначив Олег Синєгубов.

Транспорт закупили коштом державної субвенції та органів місцевого самоврядування за 36 мільйонів гривень. Загалом сьогодні між громадами розподілили 12 шкільних автобусів.

«Ми готуємо бомбосховища та шкільні автобуси. Я думаю, спільними зусиллями ми запустимо навчальний процес або у змішаному форматі або очно. Так, розуміємо, що війна не закінчилася, діти, їх безпека та майбутнє – головне для нас», – додав голова Сахновщинської селищної територіальної громади Володимир Суєцький.

Агентство Телевидения Новости