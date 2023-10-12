Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:37
Просмотров: 64

Для шести громад Харківщини передали шкільні автобуси

Для шести громад Харківщини передали шкільні автобуси

Транспорт для школярів розподілили між 9 навчальними закладами Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської громад.

Автобуси почнуть використовувати вже сьогодні задля забезпечення підвозу учнів на позашкільні заходи, розповіли в ХОВА.

«Така підтримка з боку держави та Міністерства освіти і науки надважлива, оскільки ми поповнюємо свій автопарк. Загальна потреба взагалі освітніх закладів області – ще 143 автобуси. Тому, враховуючи, що потреба чимала, працюємо над її вирішенням і над посиленням безпечного середовища у навчальних закладах», – зазначив Олег Синєгубов.

Транспорт закупили коштом державної субвенції та органів місцевого самоврядування за 36 мільйонів гривень. Загалом сьогодні між громадами розподілили 12 шкільних автобусів.

«Ми готуємо бомбосховища та шкільні автобуси. Я думаю, спільними зусиллями ми запустимо навчальний процес або у змішаному форматі або очно. Так, розуміємо, що війна не закінчилася, діти, їх безпека та майбутнє – головне для нас», – додав голова Сахновщинської селищної територіальної громади Володимир Суєцький.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 