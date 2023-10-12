Харківські патрульні супроводили до лікарні карету швидкої допомоги з пацієнтом

У Харкові патрульні супроводили до лікарні карету швидкої допомоги з пацієнтом, що потребував негайної допомоги фахівців.

Про це повідомляє УПП Харківської області.

Вчора до стаціонарного посту поліції під’їхала карета швидкої з чоловіком у тяжкому стані. У авто відмовили спеціальні звукові та світлові сигнали, тож медики попрохали патрульних супроводити їх до лікарні, адже кожна хвилина була важливою.

Патрульні Олександр Смалій та Олександр Любчич негайно сіли у службове авто, увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.

Бригада швидкої подякувала патрульним за допомогу.

Агентство Телевидения Новости