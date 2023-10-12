Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:36
Просмотров: 13

Харківські патрульні супроводили до лікарні карету швидкої допомоги з пацієнтом

Харківські патрульні супроводили до лікарні карету швидкої допомоги з пацієнтом

У Харкові патрульні супроводили до лікарні карету швидкої допомоги з пацієнтом, що потребував негайної допомоги фахівців.

Про це повідомляє УПП Харківської області.

Вчора до стаціонарного посту поліції під’їхала карета швидкої з чоловіком у тяжкому стані. У авто відмовили спеціальні звукові та світлові сигнали, тож медики попрохали патрульних супроводити їх до лікарні, адже кожна хвилина була важливою.

Патрульні Олександр Смалій та Олександр Любчич негайно сіли у службове авто, увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.

Бригада швидкої подякувала патрульним за допомогу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 