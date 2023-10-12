У Харкові під час пожежі загинула 94-річна жінка

12 жовтня о 8:58 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Ньютона, 129А у Слобідському районі Харкова. Загоряння виникло у квартирі на другому поверсі.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

До місця виклику були направлені 2 відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у житловій кімнаті квартири горіло ліжко та домашні речі. Площа горіння складала близько 10 кв.м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло жінки, 1929 року народження.

Вогнеборці о 9:13 локалізували вогонь. О 10:17 відбулась остаточна його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости