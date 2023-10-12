Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали 4 людей: слідчі документують наслідки

Внаслідок обстрілів у місті Куп’янськ пошкоджений приватний будинок та будівлі цивільного підприємства. У смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджений приватний будинок. Зазнали поранення 72-річна жінка та 43-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У місті Вовчанськ та селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

За допомогою БПЛА “шахед” вночі окупанти завдали ударів по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Пошкоджені цивільні підприємства. Сталися пожежі.

Безпілотником окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Пошкоджені приватні будинки. Зазнав поранення 57-річний чоловік. Також через гостру реакцію на стрес до медиків звернулась жінка.

Неподалік від села Гракове Малинівської територіальної громади у полі підірвалися двоє людей. Внаслідок вибуху 32 та 40-річні чоловіки отримали травми не сумісні з життям.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости