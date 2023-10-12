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Ізюмський район: внаслідок вибуху російської міни постраждав чоловік

Ізюмський район: внаслідок вибуху російської міни постраждав чоловік

12 жовтня о 14:20 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив людини на вибухонебезпечному предметі. Подія сталась у селі Явірське по дорозі на село Вовчий Яр. За попередніми даними спрацювала ворожа протипіхотна міна ОЗМ-72. Постраждав директор одного з фермерських господарств. Він госпіталізований до лікарні.

На місці події працювали піротехніки ДСНС і правоохоронці. Остаточні обставини події з’ясовуються.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости

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