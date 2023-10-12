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Понад 13 км зношених труд переклав «Харківводоканал»

Понад 13 км зношених труд переклав «Харківводоканал»

З початку року ремонтні бригади КП «Харківводоканал» переклали 13,7 км технічно зношених ділянок водоводів.

Зокрема, у Київському районі замінили 3,7 км трубопроводів, Новобаварському – 2,1 км, Салтівському – 1,7 км, повідомили в харківській міській раді. Як повідомив сьогодні, 12 жовтня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, незважаючи на складний воєнний час, ремонтники не лише оперативно усувають аварії та проводять профілактику на мережах, а й належними темпами проводять заміну технічно зношених ділянок водоводів.

«Днями були завершені відновлювальні заходи на вулиці Достоєвського в Основ’янському районі – там переклали ділянку трубопроводу завдовжки 270 м. На черзі – комплекс ремонтних робіт на водоводі діаметром 630 мм на вулиці Автомобільній у Холодногірському районі. Там плануємо замінити аварійну ділянку завдовжки 145 м», – зазначив Микола Завада.

Агентство Телевидения Новости

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