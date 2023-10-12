59 цивільних загинули в селі Гроза на Харківщині: СБУ встановила навідників ракетного удару

Служба безпеки встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Артем Дехтяренко, речник СБУ

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», іншого – «інспектором дорожньо-патрульної служби».

Напередодні звільнення Харківщини обидва зрадники разом із родинами втекли до росії. Звідти брати у своїх родичів, сусідів та знайомих на території України випитували відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

Артем Дехтяренко, речник СБУ

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов’язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.

Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав дані окупантам. Внаслідок прицільного удару по українському селу ракетою «Іскандер М» загинули 55 мирних жителів, серед них – дитина. Ще шестеро цивільних були поранені. Обидва навідники переховуються в росії, тривають заходи щодо встановлення їхнього місцезнаходження.

Тим часом у селі Гроза проходять масові поховання жертв російського теракту. Лише за один день поховали більше десятка загиблих, у тому числі – Дениса Козиря – сина військового, на поминки якого й зібралися односельці. 24-річний Денис через важке поранення демобілізувався більш ніж пів року тому. Його 21-річну дружину Ніну та її матір Людмилу поховали поруч.

Ірина, волонтерка

Ми проводжаємо нашу подругу Чегодаєву Людмилу. Ми волонтери і з перших днів деокупації ми приїздили в це село, допомагали їм. І так сталося, що приїхали в останню подорож провести. Загинула вся родина, осталась донька у неї.

Володимир, волонтер

Мы больше года после деоккупации ездили к ним и с Людой как-то подружились. Развезем гуманитарку, устаем, она это понимала. Обедали у нее. Просто приезжали уже в гости не только с гуманитаркой. Столько жизни в ней было.

У родині Козирів наймолодша жертва – 8-річний хлопчик, найстаршій вбитій було 70 років. Тут же прощаються зі Світланою – жінкою, яка допомагала в організації того обіду.

Анатолій

Дуже гарна людина була, вся вулиця її шанувала, дві дочки. Вона була в кафе на поминках, допомагала накривати столи. Загинула поряд з барною стійкою, велика рана в шиї, ноги побиті. Я не знаю, як це може бути, скільки смертей, а той сидить в москві і всевишній його не накаже. Сьогодні батюшку возив – він каже, треба молитися, треба прощати. Як таке прощати, коли таке лихо, коли таке горе.

Сергій Болвінов, нач. СУ ГУНП в Харківській області

Понівечені тіла доводилося збирати по частинах. Ми дослідили 135 решток тіл, робимо це і сьогодні. Мобільні лабораторіях та експерти працюють цілодобово, позмінно. 51 загиблий рахувався на перший день, 6 поранених. Лише 28 тіл вдалося ідентифікувати в час проведення огляду місця події. Всього за час розслідування до нас надійшло 22 заяви про безвісти зниклих осіб. Всі вони були нами відпрацьовані, 4 заяви не підтвердилися. 13 ми ідентифікували серед трупів, 5 рахуються безвісти зниклими станом на теперішній час.

12 жовтня поліція повідомила, що всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині ідентифікували. 59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні.





Агентство Телевидения Новости