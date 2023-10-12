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Торгували в Інстаграмі: у Харкові затримали інтернет-шахраїв

Торгували в Інстаграмі: у Харкові затримали інтернет-шахраїв

Троє харків’ян через соціальну мережу Instagram продавали громадянам неіснуючі товари. За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігурантів більш ніж до 35 фактів шахрайств.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 звернулась жінка та повідомила, що невідомі під приводом продажу взуття заволоділи її грошима у сумі 800 гривень. Потерпіла перерахувала гроші зі своєї банківської картки  на карту зловмисників.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Співробітники управління карного розшуку  ГУНП в Харківській області, районного відділу поліції, полку поліції особливого призначення, з використанням технічних можливостей управління кримінального аналізу, УОТЗ, УОС встановили особи зловмисників. Ними виявились 23 і 21-річні чоловіки та 22-річна жінка. 

Зловмисники створювали у соціальній мережі Instagram сторінки щодо продажу неіснуючих товарів. Перелік товарів підбирали в мережі з різноманітних сайтів та постів. Після оформлення замовлення на покупку, вони спонукали потерпілих до перерахування грошових коштів як у вигляді завдатку, так і повної вартості за товар. Номера платіжних карток для перерахування грошей повідомляли в особистих переписках. Після отримання грошових коштів блокували покупців, а замовлений товар не відправляли.

12 жовтня правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили докази протиправної діяльності фігурантів.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та  обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності на  території Харківської області та інших регіонів України.

Агентство Телевидения Новости

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