У Харківській області скажена кішка напала на жінку та собаку
У селищі Старий Мерчик Богодухівського району 7 жовтня безпритульна кішка забігла до домоволодіння та напала на господарку та собаку.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області.
Згідно з результатами дослідження Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у кішки було підтверджено діагноз сказ.
Через це в смт Старий Мерчик Валківської міської ради введено карантинні обмеження.
План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в смт Старий Мерчик та межах прилеглих польових та лісових угідь передбачає:
забезпечення організації обліку собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин у громадському утриманні смт Старий Мерчик, с. Привокзальне, с. Газове, с. Добропілля;забезпечення імунізації проти сказу собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин у громадському утриманні смт Старий Мерчик, с. Привокзальне, с. Газове, с. Добропілля, при виявленні хворих та підозрілих на зараження сказом тварин – умертвляти. Трупи спалювати разом зі шкірою;проведення дезінфекції місць, де перебувала хвора на сказ тварина, одягу та інших речей забруднених слиною та виділеннями цієї тварини відповідно до Інструкції щодо проведення ветеринарної дезінфекції об’єктів тваринництва.