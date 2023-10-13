40 пожеж за добу, половина – в екосистемах: зведення ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:

40 – на ліквідацію пожеж;

1 – на чергування;

7 – допомога населенню і комунальним службам;

2 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

На одній з пожеж, яка не пов’язана з веденням бойових дій, загинула 94-річна жінка. Вона трапилась о 8:58 у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Ньютона, 129А у Слобідському районі Харкова. На момент прибуття рятувальників у житловій кімнаті квартири горіло ліжко та домашні речі. Площа горіння склала 10 кв. м. Вогнеборці о 9:13 локалізували вогонь та о 10:17 ліквідували його. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Рівно половина пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загальна їх площа склала понад 12 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 98 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За добу сталося два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.

О 14:20 до рятувальників надійшла інформація про підрив людини на вибухонебезпечному предметі. Подія сталась у с. Явірське по дорозі на с. Вовчий Яр. За попередніми даними спрацювала ворожа протипіхотна міна ОЗМ-72. Постраждав директор одного з фермерських господарств. Він госпіталізований до лікарні.

Близько 14:30 у селі Рубіжне Чугуївського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія виникла на приватному подвір’ї. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1984 року народження. Він отримав міно-вибухову травму правого передпліччя і плеча. До лікарні звернувся самостійно.

Агентство Телевидения Новости