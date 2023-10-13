ЗСУ відбили 5 атак в районі Синьківки та 8 біля Іванівки на Куп’янському напрямку
Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 жовтня. 597 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Попівка, Середина Буда Сумської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Козацьке, Ульянівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по пунктах управління та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.