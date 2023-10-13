Куп’янський напрямок: рф активізувалася та використовує тактику «м’ясних штурмів»

Російські військові активізували наступ на Куп’янському напрямку і використовують тактику так званих «м’ясних штурмів». Про це повідомив начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов в етері Радіо Свобода. За його словами, під час однієї такої атаки у наступ йдуть від 50 до сотні російських військових.«Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані «м’ясні» штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм – ред.) – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає», – каже Шевцов.

Він зазначає, що мета російських військових на цій ділянці фронту – захоплення Куп’янськ, села Куп’янськ-Вузловий, а також досягнення лівого берега річки Оскіл.

«До річки Оскіл вони хочуть дійти зараз, поки є сприятливі погодні умови. Поки техніка може пройти. До лівого берега річки Оскіл. І саме Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий для них є важливими напрямками через те, що там є залізничний вузол і це для них стратегічні об’єкти», – розповів керівник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон».

За словами Шевцова, жодної позиції військові з бригади «Сталевий кордон» не втратили. Щодо російських підрозділів, які нині воюють на Куп’янському напрямку, то, крім загонів «Шторм», сформованих з колишніх російських в’язнів, є також 1- та 25-армія російської федерації, а «вагнерівці» бійцям бригади «Сталевий кордон» поки що не траплялися.

«Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з «вагнерівців». Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів «Шторм-Z», «Шторм», вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву «Барс». Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія російської федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25-а армія – це близько 25 тисяч особового складу», – зазначив він.

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