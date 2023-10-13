Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, ворог з артилерії та мінометів обстрілював райони населених пунктів Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ та Гатище Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Лиман Перший Куп’янського району та інших. Постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 14:30 у с. Рубіжне Чугуївського району 39-річний цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Госпіталізований з пораненнями.

Біля 15:00 в Ізюмському районі, між селами Явірське та Вовчий Яр, у полі на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 47 років.

Триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 14,9 га території та знешкодили 98 вибухонебезпечних предметів.

На лінії фронту йдуть запеклі бої. Минулої доби росіяни здійснили 4 спроби атакувати в районі Синьківки та 8 біля Іванівки. Усі ворожі атаки відбиті, противник зазнав втрат.

Агентство Телевидения Новости