Майже 160 будинків планують відновити у Харкові в 2024 році

Наступного року в місті Харкові планують зробити капітальний ремонт та реконструкцію 157 житлових будинків.

Як повідомили в Харківській міськраді, у цих будинках відновлюватимуть конструктиви. Крім того, в частині передбачається відремонтувати фасади, покрівлі, провести роботи з термомодернізації.Євген Пасенов, заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Ми спілкуємося з величезною кількістю людей, чиї будинки постраждали. І знаємо, наскільки важливо для кожного, щоб його помешкання відремонтували. Капремонт планується у тих будинках, куди сьогодні можна залучити менші кошти та врятувати матеріальні цінності власників квартир, зберегти цілісність самої споруди. Бо чим довше об’єкт стоїть пошкоджений, тим вища вартість його ремонту в майбутньому.

Також у Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що станом на сьогодні в реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна налічується 424 об’єкти, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації. Поступово, після надання технічних звітів, цей перелік поповнюється, як і після кожного нового обстрілу міста. Управління капітального будівництва зараз працює над 342 проєктами. І робота в рамках відбудови міста триває постійно.

Агентство Телевидения Новости