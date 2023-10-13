Постійні обстріли та похолодання: жителів Ківшарівки закликають евакуюватися

Куп’янська міська територіальна громада продовжує перебувати під постійними обстрілами російських терористичних військ.

Напередодні вночі селище міського типу Ківшарівка знову зазнало удару. Вибухом було пошкоджено декілька багатоповерхових будинків та гуртожиток. Обійшлося без постраждалих, повідомили в Куп’янській МВА.

Зараз працівники комунальних господарств проводить консервацію пошкоджених вікон плитами OSB та прибирають від залишків будівельного сміття прибудинкову територію. На допомогу з проведення висотних робіт на верхніх поверхах житлових будинків залучено автовежу підрозділу ДСНС.

Жителям селища Ківшарівка нагадують про необхідності евакуації в більш безпечні регіони України та місто Харків через збільшення кількості обстрілів російськими терористичними військами по території громади та погіршенням погодних умов.

«Гарантовано безоплатне проживання у прихистку, надання гуманітарної допомоги, забезпечення харчуванням та медичною підтримкою. Крім того, надається допомога в оформленні статусу ВПО та грошової допомоги від держави й міжнародних організацій», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації.

Агентство Телевидения Новости