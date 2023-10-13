Для багатодітної родини переселенців зводять будинок у Зміївській громаді
Подружжя Ватащуків створило прийомну родину ще у 2018 році. Мешкали у селі Курилівка Куп’янського району. Родина була вимушена евакуюватися через активні бойові дії. Нині в сім’ї виховують 5 дітей, над 4 з якими взяли опіку. Родина готова поповнитись ще 5 дітьми, які залишилися без батьківської турботи. Аби створити повноцінний ДБСТ, у місті Зміїв для Ватащуків зводять будинок.
Олег Синєгубов, голова ХОВА
Спільно з Фундацією Олени Зеленської продовжуємо докладати усіх зусиль, аби якомога більше дітей опинилися у люблячих родинах, створювалися нові форми виховання. Оселю для родини Ватащуків мають добудувати до кінця цього року. Будівельники вже залили фундамент, звели стіни та міжкімнатні перекриття, провели зовнішні комунікації, а днями лаштуватимуть крівлю. Завершити роботи планується до кінця цього року.
Сьогодні в Харківській області на обліку служб у справах дітей перебуває 4277 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 97% з них вдалося влаштувати до сімейних форм виховання. Щоб посилити цю роботу, минулого тижня на Харківщині прийняли першу в Україні обласну програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання. Програма передбачає одноразові виплати для усіх родин альтернативної форми виховання дітей, зокрема для сімей, які взяли опіку над паліативними дітьми.