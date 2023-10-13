Для багатодітної родини переселенців зводять будинок у Зміївській громаді

Подружжя Ватащуків створило прийомну родину ще у 2018 році. Мешкали у селі Курилівка Куп’янського району. Родина була вимушена евакуюватися через активні бойові дії. Нині в сім’ї виховують 5 дітей, над 4 з якими взяли опіку. Родина готова поповнитись ще 5 дітьми, які залишилися без батьківської турботи. Аби створити повноцінний ДБСТ, у місті Зміїв для Ватащуків зводять будинок.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Спільно з Фундацією Олени Зеленської продовжуємо докладати усіх зусиль, аби якомога більше дітей опинилися у люблячих родинах, створювалися нові форми виховання. Оселю для родини Ватащуків мають добудувати до кінця цього року. Будівельники вже залили фундамент, звели стіни та міжкімнатні перекриття, провели зовнішні комунікації, а днями лаштуватимуть крівлю. Завершити роботи планується до кінця цього року.

Сьогодні в Харківській області на обліку служб у справах дітей перебуває 4277 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 97% з них вдалося влаштувати до сімейних форм виховання. Щоб посилити цю роботу, минулого тижня на Харківщині прийняли першу в Україні обласну програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання. Програма передбачає одноразові виплати для усіх родин альтернативної форми виховання дітей, зокрема для сімей, які взяли опіку над паліативними дітьми.

Агентство Телевидения Новости