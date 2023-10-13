Ігор Клименко: Задля швидкого розмінування України МВС збільшує кількість саперів

Для пришвидшення розмінування України МВС збільшує кількість саперів та веде перемовини щодо спецтехніки.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в етері телемарафону «Єдині новини», повідомляє ДСНС Харківської області.

У системі МВС працює 210 піротехнічних розрахунків – це 1100 осіб.

Усього на сьогодні підготовлено 1900 піротехніків. У планах – підготувати за наступний рік ще мінімум 1000 саперів. Фахівці використовують 350 одиниць спеціальної техніки.

Однак, Міністр внутрішніх справ зауважив, що чим більше буде з’являтися деокупованих територій, тим більше буде необхідно людей і техніки: «Тому ми вже зараз робимо відповідні розрахунки разом із нашими міжнародними партнерами для того, щоб вони чітко знали, яка допомога потрібна Україні, щоб максимально швидко розмінувати наші землі».

Система МВС сьогодні здійснює виключно оперативне розмінування. Також відбувається розмінування території під лініями електропередач та доріг на деокупованих територіях.

Агентство Телевидения Новости