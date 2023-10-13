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«Пунктів незламності» на ХТЗ можуть прийняти 1,5 тисячі мешканців
В Індустріальному районі працюють вісім «Пунктів незламності».
Одночасно вони можуть прийняти 1,5 тис. мешканців району, повідомляє Харківська міськрада.
У разі тривалого знеструмлення там можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити ґаджети та отримати безперешкодний доступ до інтернету.
Також чотири пункти працюють як пункти видачі гарячого харчування, в яких безкоштовні обіди щодня отримують майже 5 тис. осіб.