«Пунктів незламності» на ХТЗ можуть прийняти 1,5 тисячі мешканців

В Індустріальному районі працюють вісім «Пунктів незламності».

Одночасно вони можуть прийняти 1,5 тис. мешканців району, повідомляє Харківська міськрада.

У разі тривалого знеструмлення там можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити ґаджети та отримати безперешкодний доступ до інтернету.

Також чотири пункти працюють як пункти видачі гарячого харчування, в яких безкоштовні обіди щодня отримують майже 5 тис. осіб.

Агентство Телевидения Новости