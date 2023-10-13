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Країну захищатиме кожен: Міноборони знайде й тих, кого нема в реєстрі призовників

Країну захищатиме кожен: Міноборони знайде й тих, кого нема в реєстрі призовників

Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то її «цифровий слід» є в інших українських реєстрах, і держава за потреби її відслідкує, тому мобілізації уникнути не вдасться.

Про це сказала заступник міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

Вона зазначила, що сьогодні дуже важливо мати обмін інформацією між реєстрами.

«Обмін даними між реєстрами, над чим зараз працює цифрова команда Міністерства оборони, спростить і проходження процедур в ТЦК», – сказала Калмикова.

За її словами, зараз триває процес унормування питання обміну інформації між реєстрами.

«Держава зможе тоді бачити кожну людину. Якщо навіть її немає в реєстрі військовозобов’язаних, то є інші реєстри, де в будь-якому разі цифровий слід є», – зазначила вона.

Говорячи про мобілізацію, Калмикова зазначає, що це «питання ціннісне».

За її словами, має бути розуміння, що Україну доведеться захищати кожному і краще прийти самому в ТЦК «і знайти той підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись саме до нього».

Вона наголосила, що це «найкращий шлях».

Агентство Телевидения Новости

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