На Харківщині підірвався бензовоз: загинув цивільний чоловік

13 жовтня близько 11:00 біля села Явірське Донецької ОТГ Ізюмського району на ворожій протитанковій міні ТМ-62 підірвався автомобіль-бензовоз.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

61-річний водій загинув на місці. Труп направлено до моргу.

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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