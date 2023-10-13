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На Харківщині ще одне село приєднали до електромережі

На Харківщині ще одне село приєднали до електромережі

Ще один населений пункт Ізюмського району, де велися активні бойові дії, підключили до електромережі.

Фахівці «Харківобленерго» завершують відновлювальні роботи у селі Вірнопілля.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова відновлювальні роботи електромереж в регіоні тривають у посиленому режимі.

Щоб заживити Вірнопілля, енергетикам довелося відновити 10 кілометрів високовольтної лінії 10 кВ, замінити 30 опор та 5 км магістрального проводу», – розповів Михайло Харнам.

Заживити всі домоволодіння у населеному пункті енергетики планують до кінця наступного тижня.

Агентство Телевидения Новости

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