На Харківщині ще одне село приєднали до електромережі

Ще один населений пункт Ізюмського району, де велися активні бойові дії, підключили до електромережі.

Фахівці «Харківобленерго» завершують відновлювальні роботи у селі Вірнопілля.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова відновлювальні роботи електромереж в регіоні тривають у посиленому режимі.

Щоб заживити Вірнопілля, енергетикам довелося відновити 10 кілометрів високовольтної лінії 10 кВ, замінити 30 опор та 5 км магістрального проводу», – розповів Михайло Харнам.

Заживити всі домоволодіння у населеному пункті енергетики планують до кінця наступного тижня.

Агентство Телевидения Новости