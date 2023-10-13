На Харківщині затримали рецидивіста з росії

Раніше неодноразово судимий 38-річний чоловік звільнився з виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Підстав для подальшого перебування на території України звільнений не мав та набув статусу нелегального мігранта.

Співробітниками управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області та Державної міграційної служби затримали громадянина.

З метою подальшого примусової депортації 12 жовтня нелегального мігранта помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні .

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