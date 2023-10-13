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Розповсюджувала психотропи у Харкові: впіймано зловмисницю

Розповсюджувала психотропи у Харкові: впіймано зловмисницю

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність 52-річної харків’янки та затримали її.

Зловмисниця вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів, повідомляє поліція Харківській області.

Харків’янка особисто зустрічалася з «клієнтами» та продавала їм заборонені речовини. 

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання порушниці виявлено та вилучено вже готові до продажу розфасовані згортки з наркотичною речовиною PVP, електронні ваги, засоби для фасування, пристрої для вживання наркотичних засобів. 

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. 

Зловмисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Агентство Телевидения Новости

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