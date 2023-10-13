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НОК росії відсторонили: вони включили до складу окуповані регіони України

НОК росії відсторонили: вони включили до складу окуповані регіони України

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив про тимчасове відсторонення НОК росії до подальшого оповіщення.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що НОК росії включив до свого складу олімпійські ради окупованих регіонів України – так званих ДНР, ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей.

Це є порушенням Олімпійської хартії.

НОК росії більше не може виконувати функції національного олімпійського комітету, а також не отримуватиме фінансування від МОК.

Агентство Телевидения Новости

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