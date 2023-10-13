Засуджено громадянку за незаконне отримання допомоги в рамках програми «єПідтримка»

Матір двох неповнолітніх дітей, що переїхала з Маріуполя та отримала 8000 грн через програму єПідтримка, не маючи на це права, засудили до позбавлення волі на рік із іспитовим строком.

Про це повідомляє «Судова влада України».

Мешканка Маріуполя, Донецької області, залишила разом із двома своїми неповнолітніми дітьми місце їх постійного проживання та реєстрації ще у червні 2021 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

З того часу вона почала постійно проживати без реєстрації на території Карлівської громади Полтавської області.

Зв’язку між цим переїздом та початком збройного конфлікту і подальшою тимчасовою окупацією частини територій Донецької області не було.

З метою отримання грошей, які виплачуються ВПО, вона за допомогою мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» зареєструвала себе та одну зі своїх доньок в Єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб.

Ця подія відбулася внаслідок повідомлення завідомо неправдивих відомостей про себе та членів своєї родини та послугувала підставою для виплати їй відповідної допомоги від держави у загальній сумі 8 000 гривень, які громадянка отримала незаконно.

На момент розгляду справи обвинувачена добровільно відшкодувала державі завдану шкоду.

За результатами розгляду справи жінку визнано винною у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, та призначено їй покарання у виді позбавлення волі на строк один рік із подальшим звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням із іспитовим строком на один рік.

Таким чином, протягом іспитового строку вона буде зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Агентство Телевидения Новости