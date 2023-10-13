Застосунок «Дія» зможе показувати «пункти незламності» та їхні умови для українців

Українці зможуть в застосунку та на порталі “Дія” побачити кожен «пункт незламності» з наявними там умовами.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який прокоментував відповідне рішення Кабміну, пише УНІАН.

«На доручення президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі «Дія».

Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити свій відгук.

Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки», – сказав Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости