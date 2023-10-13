Виходець з Чечні зарізав вчителя під крик «Аллаху акбар»: теракт у Франції

У Франції чеченець з ножем напав на школу в місті Аррас, убивши вчителя та поранивши ще двох людей, національна антитерористична прокуратура почала розслідування.

Про це, як пише Європейська правда, повідомив телеканал BFM TV.

Напад стався 13 жовтня близько 11 години ранку в середній школі Гамбетта в Аррасі.

Ймовірний виконавець злочину – 20-річний чеченець, уродженець Росії, повідомляє телеканал. Під час свого злочину він щонайменше один раз вигукнув “Аллаху ахбар”.

За інформацією BFM TV, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Його затримала поліція. Відомо, що нападник перебував на обліку нацбезпеки, повідомляє поліція, його звуть Мохамед Могоучков.

Пізніше в п’ятницю школу відвідає президент Франції Емманюель Макрон.

Національна асамблея Франції призупинила засідання на знак солідарності з постраждалими.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами «вбивства у зв’язку з терористичною організацією», «замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією» та «об’єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу».

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