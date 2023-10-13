Нарешті WBA винесла вердикт щодо апеляції команди Дюбуа на результат бою з Усиком

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відхилила апеляцію, подану промоутерською компанією Queensberry Promotions щодо результату поєдинку між британцем Даніелем Дюбуа і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українцем Олександром Усиком.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти «регулярного» чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Незалежна комісія перевірила бій на предмет наявності порушень з боку рефері Луїса Пабона і в підсумку ухвалила рішення залишити чинним результат поєдинку за титули WBA, IBF і WBO в надважкій вазі, що відбувся 26 серпня у Вроцлаві (Польща).

«Після ретельного вивчення матеріалів апеляції, всіх документів і доказів, наданих як апелянтом, так і відповідачем, комітет постановив, що доказів апелянта недостатньо для скасування результату поєдинку Усик – Дюбуа. Тому рішення щодо бою не буде скасовано.

Комітет дійшов висновку, що жоден із представлених відеозаписів не містить переконливих доказів того, що рішення рефері щодо удару нижче пояса було неправильним.

Також Комітет дійшов висновку, що початкове рішення про нанесення удару нижче пояса має залишитися чинним, оскільки немає необхідних доказів протилежного», – йдеться у звіті WBA.

Агентство Телевидения Новости