У Харкові продовжуються відновлювальні роботи після обстрілу, який стався 6 жовтня

Станом на 13 жовтня було замінено 5 м трубопроводу водопостачання та 8 м мережі водовідведення КП «Харківводоканал», дві опори електроживлення та 150 м електромережі АТ «Харківобленерго», а також електрокабель довжиною 84 м силами КП «Харківський метрополітен», розказала голова Адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва, повідомляє міськрада.

Робітники КП «КВЗК» змонтували 12 м трубопроводу, КП «Міськсвітло» – демонтували одну опору, 170 м пошкодженої лінії, вісім світильників та провели роботи з перемикання на інше джерело живлення.

Робітники КП «Шляхрембуд» готують до асфальтування пошкоджену ділянку дороги.

Також, за інформацією райадміністрації, у районі закрили 1261 вікно у квартирах (загалом пошкоджено 1266) та 182 – у місцях загального користування (пошкоджено 216). Також у результаті обстрілу була пошкоджена 21 покрівля, і їх також ремонтують.

У будинку на вул. Георгія Тарасенка, 39, який був частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, ведуться підготовчі роботи до відновлення покрівлі над під’їздами №1, 2, 4 та 5.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомила голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська.

Загалом, за її словами, в районі були пошкоджені 43 об’єкти, 39 з них – житлові будинки.

Робітники вже закрили п’ять покрівель та 1831 вікно, 1690 з них – у будинках містян.

Агентство Телевидения Новости