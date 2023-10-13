Ізраїль закликає жителів Гази покинути місто: ООН вимагає скасувати наказ

Ізраїльські військові 13 жовтня у своїй заяві попередили, що жителі північної частини Сектора Гази за 24 години мають евакуюватися в південну частину території, оскільки «найближчими днями» ЦАХАЛ буде активно діяти в місті Газа.

В ООН закликають скасувати цей наказ, оскільки йдеться про переміщення 1,1 млн осіб — це половина населення всього Сектора Гази, повідомляє Фокус із посиланням на The New York Times.

«Громадяни міста Газа, евакуюйтеся на південь заради власної безпеки та безпеки ваших родин та віддаліться від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит», — попереджає ізраїльська сторона.

Водночас армійці додали, що жителі Гази зможуть повернутися в місто тільки після чергового оголошення.

На думку представника організації Стефана Дюжарріка, переміщення понад мільйона людей призведе до «руйнівних гуманітарних наслідків». Він наголосив, що ООН рішуче вимагає скасувати наказ, щоб уникнути перетворення і без того трагічної ситуації на катастрофічну.

На думку оглядачів The War Zone, Армія оборони Ізраїлю в такий спосіб готується до наземної операції в регіоні, однак таке рішення поставило Ізраїль у глухий кут у відносинах з ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан назвав реакцію міжнародної організації ганебною і закликав її зосередитися на засудженні ХАМАС і підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Агентство Телевидения Новости