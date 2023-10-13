Замість моркви вирощував кущі конопель: на Харківщині впіймали «аграрія»

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка у вирощуванні та зберіганні наркотичних рослин.

Для своєї діяльності зловмисник облаштував у дворі свого домоволодіння загородження, де й займався вирощуванням конопель, повідомляє поліція Харківської області.

Надалі з рослин чоловік незаконно виготовляв і зберігав наркотичний засіб канабіс.

В ході санкціонованого обшуку у домоволодінні 59-річного мешканця селища Пісочин виявили та вилучили кущі конопель та канабіс у висушеному стані.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости