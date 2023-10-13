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ДТП в Чугуївському районі: загинула дитина
В Чугуївському районі поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій загинула восьмирічна дитина.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району.
46-річна водійка автомобіля «Hyundai Getz» не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево.
Від отриманих тілесних ушкоджень загинула її 8-річна донька.
Мати отримала тілесні ушкодження та доставлена у медичний заклад.