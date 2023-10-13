ДТП в Чугуївському районі: загинула дитина

В Чугуївському районі поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій загинула восьмирічна дитина.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району.

46-річна водійка автомобіля «Hyundai Getz» не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево.

Від отриманих тілесних ушкоджень загинула її 8-річна донька.

Мати отримала тілесні ушкодження та доставлена у медичний заклад.

Агентство Телевидения Новости