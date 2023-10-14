Бої за Авдіївку: атаки рашистів провалилися — ISW

Наступ росіян на Авдіївку на Донеччині за минулу добу провалився.

Про це повідомили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), пише Фокус.

У звіті від 13 жовтня йдеться, що російські сили продовжували свої атаки на північ і на південь від Авдіївки. Передбачається, що війська рф змогли просунутися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і в бік Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

За словами аналітиків, росіяни почали поширювати інформацію про контроль над Авдіївським коксохімічним заводом.

Однак в Інституті не змогли знайти жодного підтвердження цьому.

Експерти заявили, що російські джерела повідомляють, що ЗСУ замінували околиці Авдіївки, а тому окупантам складніше пройти мінними полями.

Крім того, росіянин із 4-ї бригади так званої «ЛНР» заявив, що зношені стовбури сильно знижують точність артилерії росіян.

Як повідомляється, на думку цього ж росіянина, рашисти можуть «стиснути периметр», захопивши позицію Сил оборони України, яка менш укріплена.

Однак командири окупантів можуть неправильно зрозуміти це обмежене просування і спробують погнати війська в наступ далі якомога швидше.

Тоді атаки можуть призвести до того, що окупанти «битимуться об бетонну стіну», поки їхні сили не вичерпаються.

Агентство Телевидения Новости