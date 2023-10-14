Відібрав гроші у пенсіонера: у Харкові затримано грабіжника

71-річний потерпілий попросив незнайомця допомогти зняти в банкоматі пенсію.

Зловмисник отримав гроші дідуся, допоміг спуститися зі сходів банку, а потім штовхнув старого та втік з грошима, повідомляє поліція Харківській області.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу нападника.

Ним виявився 36-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У чоловіка вилучили 4700 гривень.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости