На Харківщині за минулу добу сталося 10 пожеж, одна з яких від обстрілів рашистів

Від ворожих обстрілів на Харківщині зафіксована 1 пожежа.

О 16:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі селища Куп’янськ-Вузловий, Куп’янського району області, повідомляє служба ДСНС в Харківській області.

Пожежа була спричинена черговим ворожим обстрілом.

Снаряди влучили по житловому будинку та господарчій споруді за різними адресами.

Загальна площа пожежі склала близько 80 кв.м. До її ліквідації були залучені 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

О 18:31 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Біля 11:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета.

Подія сталась на полі біля села Явірське Ізюмського району, яке щільно замінували окупанти.

Там на ворожу міну натрапив водій бензовоза, який повинен був заправляти сільськогосподарську техніку.

Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці, кабіну бензовозу сильно понівечило, проте пожежі не трапилось.

За попередніми даними піротехніків ДСНС спрацювала ворожа протитанкова міна ТМ-62П3.

На місці події працюють правоохоронці, котрі встановлюють остаточні обставини події.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости