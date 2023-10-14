ХАМАС подякував Путіну за його «позицію»

ХАМАС, ісламське угрупування, яке керує Газою, заявило в суботу вранці, що вітає «невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю» проти бойовиків.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на CNN.

«Ми цінуємо позицію президента росії володимира путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги Гази, припинення поставок гуманітарної допомоги та нападів на безпечне цивільне населення», йдеться в повідомленні.

У середу путін закликав обидві сторони в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС «мінімізувати або звести до нуля» жертви серед цивільного населення, а в п’ятницю Міністерство закордонних справ у Москві виступило з аналогічними закликами до спокою.

Видання наголошує, що путін це говорить у той час, коли росія продовжує безжальну військову кампанію проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.

На додаток до коментарів путіна, посол росії в ООН розповсюдив у п’ятницю резолюцію із закликом до «припинення вогню».

Агентство Телевидения Новости