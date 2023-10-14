Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів по Куп‘янщині

За даними слідства, 14 жовтня близько 7:00 ворог вчергове обстріляв Куп‘янськ-Вузловий.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, повідомляє прокуратура Харківській області.

Вчора приблизно о 17:00 російські військові також обстріляли Куп‘янськ.

Зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії та РСЗВ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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