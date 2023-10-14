Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів по Куп‘янщині
За даними слідства, 14 жовтня близько 7:00 ворог вчергове обстріляв Куп‘янськ-Вузловий.
Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, повідомляє прокуратура Харківській області.
Вчора приблизно о 17:00 російські військові також обстріляли Куп‘янськ.
Зазнало пошкоджень цивільне підприємство.
За попередніми даними, окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії та РСЗВ.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).