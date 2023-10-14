Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 82

Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів по Куп‘янщині

Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів по Куп‘янщині

За даними слідства, 14 жовтня близько 7:00 ворог вчергове обстріляв Куп‘янськ-Вузловий.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, повідомляє прокуратура Харківській області.

Вчора приблизно о 17:00 російські військові також обстріляли Куп‘янськ.

Зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії та РСЗВ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 