Ранкова ДТП у Харкові: зіткнулися байк та легковик

Попередньо встановлено, що водій «Renault Duster» при повороті ліворуч не надав перевагу мотоциклу «Suzuki», який рухався у зустрічному напрямку.

Аварія сталася вранці 14 жовтня на перехресті вулиць Тюрінська та Металіста, повідомляє поліція Харківській області.

Травми отримав 47-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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