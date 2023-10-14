Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:07
Просмотров: 93

Поки на вулиці тепла погода, опалювальний сезон відтерміновується, – Терехов

Поки на вулиці тепла погода, опалювальний сезон відтерміновується, – Терехов

Є можливість відтермінувати опалювальний сезон завдяки теплій погоді.

Таку заяву зробив сьогодні мер Харкова Ігор Терехов.

«Погода – на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді», – заявив мер.

«Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста.

Ми доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024. І сьогодні повністю готові до його проходження»,- наголошує Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 