Поки на вулиці тепла погода, опалювальний сезон відтерміновується, – Терехов

Є можливість відтермінувати опалювальний сезон завдяки теплій погоді.

Таку заяву зробив сьогодні мер Харкова Ігор Терехов.

«Погода – на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді», – заявив мер.

«Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста.

Ми доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024. І сьогодні повністю готові до його проходження»,- наголошує Терехов.

Агентство Телевидения Новости