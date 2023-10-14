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На чемпіонаті світу з шашок-100 харків’янин здобув перемогу
Турнір проходив з 28 вересня по 13 жовтня у Кюрасао.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Харківський гросмейстер Юрій Анікєєв в класичній грі пройшов турнір без поразок, виграв 7 партій та 11 зіграв внічию.
В підсумку спортсмен набрав 25 очок та посів перше місце. Друге та третє було за представниками Нідерландів.
Для Юрія Анікєєва це перша перемога на чемпіонаті світу з шашок-100.
Загалом на цьому чемпіонаті українці здобули 2 золоті та 1 бронзову медалі.
В змаганнях серед жінок перемогла одеситка Вікторія Мотрічко, а бронзову медаль здобула Олена Коротка з Дніпропетровської області.