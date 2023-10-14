На чемпіонаті світу з шашок-100 харків’янин здобув перемогу

Турнір проходив з 28 вересня по 13 жовтня у Кюрасао.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Харківський гросмейстер Юрій Анікєєв в класичній грі пройшов турнір без поразок, виграв 7 партій та 11 зіграв внічию.

В підсумку спортсмен набрав 25 очок та посів перше місце. Друге та третє було за представниками Нідерландів.

Для Юрія Анікєєва це перша перемога на чемпіонаті світу з шашок-100.

Загалом на цьому чемпіонаті українці здобули 2 золоті та 1 бронзову медалі.

В змаганнях серед жінок перемогла одеситка Вікторія Мотрічко, а бронзову медаль здобула Олена Коротка з Дніпропетровської області.

Агентство Телевидения Новости