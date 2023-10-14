У Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація

Тисячі людей вийшли на акцію підтримки палестинців у центрі Лондона.

Про це повідомляє Sky News, пише «Європейська правда».

Багатотисячна хода прямує центральними вулицями столиці Сполученого Королівства, з палестинськими прапорами, кольоровими димовими факелами та гаслами «Вільна Палестина».

Біля офісу прем’єра у колоні почали вигукувати «Ганьба!» на адресу Ріші Сунака.

За порядком стежать понад тисяча правоохоронців. У поліції попередили, що будуть затримувати за висловлення підтримки ХАМАС.

Перед тим у Лондоні облили червоною фарбою фасад штаб-квартири BBC через те, що мовник вирішив не називати ХАМАС у своїх матеріалах бойовиками і терористами.

Пропалестинські демонстрації проходять також у Манчестері та Единбурзі.

Агентство Телевидения Новости