У Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація
Тисячі людей вийшли на акцію підтримки палестинців у центрі Лондона.
Про це повідомляє Sky News, пише «Європейська правда».
Багатотисячна хода прямує центральними вулицями столиці Сполученого Королівства, з палестинськими прапорами, кольоровими димовими факелами та гаслами «Вільна Палестина».
Біля офісу прем’єра у колоні почали вигукувати «Ганьба!» на адресу Ріші Сунака.
За порядком стежать понад тисяча правоохоронців. У поліції попередили, що будуть затримувати за висловлення підтримки ХАМАС.
Перед тим у Лондоні облили червоною фарбою фасад штаб-квартири BBC через те, що мовник вирішив не називати ХАМАС у своїх матеріалах бойовиками і терористами.
Пропалестинські демонстрації проходять також у Манчестері та Единбурзі.