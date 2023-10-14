Знову обстріл Вовчанська: прокуратура фіксує наслідки

14 жовтня російські військовослужбовці вкотре обстріляли Вовчанськ.

Правоохоронці задокументували пошкодження житлових будинків, повідомляє прокуратура Харківської області.

Протягом 13 жовтня ворог також обстрілював місто.

Під ударом вчергове опинилась цивільна інфраструктура: приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, господарчі споруди, магазини тощо.

За попередніми даними, російські війська обстрілювали місто з артилерії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф та зібрали докази.

Агентство Телевидения Новости