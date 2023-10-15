Нічна пожежа у Харківському театрі: на місці працювали понад 50 рятувальників

14 жовтня 22:02 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в будівлі Харківського академічного театру музичної комедії, що знаходиться за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 32. До місця події було направлено 7 відділень на автоцистернах та одна автодрабина.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що горять підсобні приміщення та гримерна на 3 поверсі будівлі на площі 40 кв. метрів.

Пожежа була локалізована о 22:35 та ліквідована о 23:47. Жертв та постраждалих немає.

Загалом від ДСНС залучалось 11 одиниць техніки та 54 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости