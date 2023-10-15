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Нічна пожежа у Харківському театрі: на місці працювали понад 50 рятувальників
14 жовтня 22:02 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в будівлі Харківського академічного театру музичної комедії, що знаходиться за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 32. До місця події було направлено 7 відділень на автоцистернах та одна автодрабина.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що горять підсобні приміщення та гримерна на 3 поверсі будівлі на площі 40 кв. метрів.
Пожежа була локалізована о 22:35 та ліквідована о 23:47. Жертв та постраждалих немає.
Загалом від ДСНС залучалось 11 одиниць техніки та 54 рятувальників.