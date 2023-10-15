Дві пожежі через обстріли сталося за добу на Харківщині

Протягом доби з 14 по 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку після обстрілів;

7 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів.

О 7:14 у селі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 150 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 9:37. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

Вночі о 2:33 у селі Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 20 кв. метрів. На місці події з-під завалів було вилучено тіла чоловіка та жінки. Пожежа ліквідована о 5:30. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 12 рятувальників.

Один раз рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось.

О 6:25 бійці 44-ї ДПРЧ виїхали на обстеження частково зруйнованої росіянами 5-поверхового житлового будинку у селі Куп’янськ-Вузловий. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошуково-рятувальну операцію. Загиблих чи травмованих людей виявлено не було.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости