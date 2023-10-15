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Міжнародні партнери передали Україні ППО в оренду — Ігнат

Міжнародні партнери передали Україні ППО в оренду — Ігнат

Україна отримала в тимчасове користування системи протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів. Це особливо важливо в холодний період.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону, пише Громадське.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України

Така практика у нас уже є. Деякі країни дали [системи ППО] у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети й про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть.

Він уточнив, що причина, чому Україні так довго і дозовано постачають ППО, у тому, що немає в партнерів такої кількості систем, щоб вони могли з легкістю їх віддати.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України

Те, що Україна може отримати у користування на опалювальний період [ці системи] — це великий і позитивний знак.

Ігнат відмовився назвати держави, які надають Україні системи ППО в оренду. Він пояснив це тим, що «тема чутлива». Припускає, що партнери не хотіли б, аби це озвучували.

Агентство Телевидения Новости

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