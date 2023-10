Перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту планує провести МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує вперше провести Олімпійські кіберспортивні ігри.

Про це оголосив президент МОК Томас Бах під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, яка проходить в індійському Мумбаї, пише видання Бабель.

IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.“I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games.” – Thomas Bach said in his opening speech.#IOCMumbai2023 pic.twitter.com/C4lo9Vl7Un— IOC MEDIA (@iocmedia) October 14, 2023

За словами Баха, в усьому світі в компʼютерні ігри грають три мільярди людей, а понад 500 мільйонів із них цікавляться кіберспортом.

«Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК розглянути створення Олімпійських ігор з кіберспорту», — сказав він.

У 2018 році МОК організував Esports Forum у Лозанні, а у 2021 році розробив концепт Olympic Virtual Series. Це був перший пілотний проєкт МОК у кіберспорті.

«Ґрунтуючись на досвіді Olympic Virtual Series, ми запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року. У Сінгапурі ми побачили доказ того, що наш комплексний підхід працює. Ми успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти», — розповів Бах.

Агентство Телевидения Новости