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На Харківщині внаслідок вибуху поранено дитину
Сьогодні, 15 жовтня, в селі Кам’янка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопець. Постраждалий госпіталізований з пораненням та отримує необхідну допомогу лікарів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Вкотре закликаю мешканців Харківщини пам’ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними.
В разі виявлення предмета, схожого на вибухонебезпечний, в жодному разі не можна його торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.